"Задача была четкой и понятной – мы должны были драться друг за друга. Понимали, что в такие трудные времена для страны мы должны стремиться выиграть, чтобы принести позитивные эмоции украинцам. К слову, на трибунах стадиона в Швеции были наши болельщики. Мы их слышали, чувствовали, поэтому им тоже благодарность за поддержку.

Победная пушка Челядина в видеообзоре матча Ворскла – АИК – 3:2

Когда почувствовали, что мы можем победить? С первых минут. Тем более, что мы повели в счете уже на четвертой минуте игры. На протяжении всего матча чувствовали, что можем выиграть, но не боялись соперника. Благодаря командной игре и самоотдаче нам удалось вырвать победу.

Победный гол Челядина – это шедевр? Думаю, да. Все были в шоке от такого выстрела. Отлично, что в такой ответственный момент он взял инициативу на себя и забил такой красивый гол.

Хотя счёт первой игры в нашу пользу, все же мы не забываем, что и вторую игру играем на поле соперника. Не могу сказать, кто победитель. Поэтому ответный матч будет даже тяжелее, потому что сопернику нечего терять. Наша главная задача – по итогам двух матов пройти дальше", – поделился Ризнык в интервью Sportarena.

Напомним, Ворскла шокировала победой над АИКом (3:2), а победу принес Челядин пушечным ударом метров с 30-ти.

Ворскла победила АИК в матче квалификации Лиги конференций с пятью голами – шедевр Челядина украсил дебют Скрипника