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"Все были счастливы после ухода Роналду из Реала", – Кроос

12:06 188 Читати українською
"Все были счастливы после ухода Роналду из Реала", – Кроос
Тони Кроос / Reuters

Полузащитник Реала Тони Кроос рассказал, как его клуб пережил уход Криштиану Роналду.

Полузащитник Тони Кроос считает, что несмотря на уход Роналду из Реала, все стороны остались довольны, передает SportBild.

Кроос рассказал, когда собирается закончить игровую карьеру

"Было бы странно, если бы вы потеряли игрока калибра Криштиану Роналду, который принес так много побед своими голами.

Однако, его трансфер сделал всех счастливыми. Роналду хотел новый опыт, а Реал – заработать много денег", – поделился Кроос в комментарии.

Напомним, Роналду перешел из мадридского Реала в туринский Ювентус летом 2018 за 117 млн евро.

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