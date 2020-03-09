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"Все будет хорошо – оставайтесь дома": форвард Сассуоло трогательно подбодрил болельщиков

9 марта 22:43 31 Читати українською
"Все будет хорошо – оставайтесь дома": форвард Сассуоло трогательно подбодрил болельщиков
Франческо Капуто (в центре) / Твиттер ФК Сассуоло

Нападающий Сассуоло Франческо Капуто посвятил свои голы в ворота Брешии всем соотечественникам.

45’ Франческо Капуто
61’ Франческо Капуто
74’ Жереми Бога
 
45’ Франческо Капуто
61’ Франческо Капуто
74’ Жереми Бога

В матче 26-го тура Сассуоло на своем поле разгромил Брешию. Дублем в матче отметился 32-летний форвард Франческо Капуто. Именно он в одном из эпизодов решил подбодрить болельщиков, которые не могли наблюдать за игрой любимой команды воочию, из-за запрета властей посещать спортивные массовые мероприятия.

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Нападающий после гола в ворота соперника на всю страну продемонстрировал своеобразный плакат с трогательными словами: "Все будет хорошо – оставайтесь дома".

Напомним, Италия страдает от смертельного коронавируса. На сегодня в стране заболело более 9200 человек, 463 человека умерли. Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные соревнования в стране до 3 апреля (исключение составляют международные турниры, которые пройдут по графику, однако будут проходить без зрителей).

Сассуоло в родных стенах разгромил Брешию

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Теги
Италия Серия А коронавирус Сассуоло - Брешия Сассуоло Сассуоло Франческо Капуто Франческо Капуто Брешия Брешия
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