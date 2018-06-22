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Врсалько: Я увидел, как Аргентина упала, видел, как аргентинцы плачут

11:10 255 Читати українською
Врсалько: Я увидел, как Аргентина упала, видел, как аргентинцы плачут
Шиме Врсалько / Фото: ФИФА

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько прокомментировал победу своей команды в матче против Аргентины.

"Это большое удовольствие играть за свою команду и страну, играть для всех хорватов во всем мире. В нашей игре есть вещи, которые нужно исправить, но мы заслужили победу, мы были лучше. Нам нужно оставаться сконцентрированными и продолжать в том же темпе.

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Я увидел, как Аргентина упала, видел, как аргентинцы плачут. В следующей игре им необходимо показать свой максимум, чтобы остаться в турнире. Нашей целью было пройти группу, теперь мы будем идти от матча к матчу.

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ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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