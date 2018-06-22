Врсалько: Я увидел, как Аргентина упала, видел, как аргентинцы плачут

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько прокомментировал победу своей команды в матче против Аргентины.

"Это большое удовольствие играть за свою команду и страну, играть для всех хорватов во всем мире. В нашей игре есть вещи, которые нужно исправить, но мы заслужили победу, мы были лучше. Нам нужно оставаться сконцентрированными и продолжать в том же темпе.

Аргентина – Хорватия – видео голов и обзор матча

Я увидел, как Аргентина упала, видел, как аргентинцы плачут. В следующей игре им необходимо показать свой максимум, чтобы остаться в турнире. Нашей целью было пройти группу, теперь мы будем идти от матча к матчу.

Лука Модрич показал, что он из тех футболистов, который делают футбол таким интересным", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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