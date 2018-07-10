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Врсалько: Если потребуется, я сыграю против Англии на одной ноге

17:16 29 Читати українською
Врсалько: Если потребуется, я сыграю против Англии на одной ноге
Шиме Врсалько / Фото: ФИФА

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько рассказал о своем повреждении.

"В первом овертайме матча против России я почувствовал сильную боль в колене, что-то странное. Когда я вышел за пределы поля, мы обсудили с врачами и решили, что мне нужно покинуть поле.

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Ничего страшного, все в порядке. Надеюсь восстановиться к матчу с Англией. Врачи переживают по поводу здоровья, это самое главное.

Но мы играем в полуфинале чемпионата мира. Если будет надо, я сыграю и на одной ноге. Я отдам 300%, чтобы играть", – сказал он в интервью Хорватскому футбольному союзу.

Напомним, что поединок Хорватия – Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе Лужники. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

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