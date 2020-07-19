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"Вряд ли третья сторона будет стимулировать Колос": экс-форвард сборной Украины предсказывает непростую победу Динамо

19 июля 15:00 - Читати українською
"Вряд ли третья сторона будет стимулировать Колос": экс-форвард сборной Украины предсказывает непростую победу Динамо
Колос – Динамо / ФК Колос

Бывший нападающий сборной Украины Александр Призетко считает, что Динамо в матче с Колосом не упустит шанс завоевать серебро УПЛ.

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

"Динамо, как известно, после победы над Зарей в игре с Колосом устроит ничья. Впрочем, играть на такой результат киевляне, конечно, не будут.

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Колос тоже не будет убиваться в игре с Динамо. Команде Костышина надо готовиться к плей-офф с СК Днепр-1. Впрочем, каким бы ни был состав Колоса, отбывать номер Руслан Костышин своим футболистам не позволит.

Вряд ли третья сторона будет стимулировать ковалевцев в этом матче. Поэтому Колос наверное побережет лидеров, чтобы потом свежим выйти на матч с СК Днепр-1 в плей-офф за Лигу Европы", – сказал Призетко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня, 19 июля, Динамо проведет свой заключительный поединок сезона против Колоса. Киевлянам, которые идут вторыми, чтобы завоевать серебро УПЛ и выйти в квалификацию Лиги чемпионов, достаточно не проиграть ковалевской команде. Поединок состоится на НСК Олимпийский, начало матча в 19:30.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Колос Колос Руслан Руслан Костышин Колос - Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 Александр Александр Призетко
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