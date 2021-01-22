"Меня хорошо приняли в команде и действительно все нравится: начиная от организации и заканчивая самыми тренировками. Самое главное – чтобы было интересно.

Сигурдссон объяснил свой выбор в пользу Руха – защитник вспомнил матчи против сборной Украины

Смогу ли я быть лидером? В раздевалке – вряд ли. Камнем преткновения станет языковой барьер. А вот стать лидером на поле я обязательно постараюсь. Пришел сюда, чтобы дать результат. В этом мне поможет мой опыт. К тому же я увидел здесь много техничных ребят, которые также готовы играть на команду", – сказал Сигурдссон в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, 34-летний защитник присоединился ко львовской команде на прошлой неделе, подписав с Рухом контракт на полгода.

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