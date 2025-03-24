Журналист отметил, что попасть в сборную Рубчинскому будет непросто, ввиду конкуренции с такими игроками, как Малиновский, Зинченко, Судаков и Шапаренко. "С Рубчинским интересная история – все знали о его таланте, но, если бы не ситуация с СК Днипро-1, вряд ли он так быстро оказался бы в Динамо. Сейчас он получает игровую практику и постепенно реализовывается в новой команде. На его стороне – молодость и универсализм в центре поля. Он крепкий, умеет пробить, отдать пас и отработать без мяча".

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Травмы, перепады формы и другие факторы могут создать для него шанс. А Валентин – такой игрок, что обязательно воспользуется своей возможностью. Он уже имеет опыт выступлений на Олимпиаде и в еврокубках. Следующий шаг – где-то впереди", – рассказал журналист сайта Ukrfootball.ua.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Рубчинский забил 3 гола в 24 матчах за Динамо. Также на его счету 14 поединков за молодежную сборную Украины, где он отметился голом и ассистом.

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