"Вряд ли я когда-то забуду это", – Джеррард до сих пор корит себя за ошибку, которая лишила Ливерпуль чемпионства

Экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард признался, что до сих пор чувствует вину за гол, который его команда пропустила в 2014 году от Челси и потеряла шанс выиграть АПЛ.

"Я надеюсь, что Ливерпуль победит в нынешнем сезоне, но эта победа все равно не поможет забыть мой провал в 2014 году. Я лишил команду трофея, только я.

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Не думаю об этом инциденте каждый день, но периодически он всплывает в памяти. Вряд ли я его когда-то забуду", – цитирует Джеррарда ВВС.

Напомним, всего 1-го очка не хватило Ливерпулю, чтобы в 2014 году выиграть АПЛ. За 2 тура до конца кампании "красные" играли против Челси. На 90+3-й минуте Джеррард поскользнулся, когда ему отдали передачу, позволив нападающему Челси забить победный гол.

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