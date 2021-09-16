Шахтер уже начал подготовку к поединку 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Шахтер вспомнил противостояние с Интером в прошлой Лиге чемпионов, когда "горнякам" удалось выстоять ничейный результат и добыть путевку в плей-офф Лиги Европы.

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Теперь вице-чемпион Украины намерен реабилитироваться за неожиданность в матче с Шерифом и одержать победу над "нерадзурри". "Время побеждать" – именно такой слоган будущего противостояния с Интером, которое состоится 28 сентября, начало в 19:45.

Отметим, что именно Шахтер и Интер пока расположились в нижней части группы D – "горняки" уступили Шерифу, а "нерадзурри" – Реалу.

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