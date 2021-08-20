"Мудрик уже три года, как в первой команде. Возможно, еще не пришло его время. Все знают его качества, уровень игры, талант.

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Когда он с мячом, все уже ждут, что он обыграет трех и забьет гол. А я думаю, что начать нужно с простого. Чтобы он не ошибался, чтобы люди его больше поддерживали в этом плане, чтобы он какие-то голевые действия совершал", – сказал Судаков в программе "Трендец".

Напомним, Мудрик – воспитанник Шахтера. За основу "горняков" дебютировал 31 октября 2018 года в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого Олимпика. В УПЛ впервые сыграл 3 марта 2019 года против того же Олимпика. Последние два сезона провел в Арсенал-Киев и Десне. В текущем сезоне в чемпионате Украины сыграл в 1 матче.

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