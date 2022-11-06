В рамках 11-го тура УПЛ в Одессе будет гостить киевское Динамо. Сможет ли Черноморец одержать первую победу в сезоне? Реабилитируются ли киевляне за провал в еврокубках? Узнаем в воскресенье, 6 ноября. Начало матча в 15:00.

Текущая форма

Одна из главных неожиданностей сезона – выступление одесского Черноморца. Перед началом 11-го игрового дня "моряки" находятся на последней позиции в турнирной таблице. При этом команда из Одессы остается одним из двух участников УПЛ, который в текущем сезоне еще не побеждал.

Нет сомнений в том, что Роман Григорчук со своим тренерским штабом поправит положение. Однако сколько времени необходимо одесситам, чтобы найти свою игру? Возможно, подъем начнется с поединка против Динамо.

Несмотря на это, фаворитом воскресного матча считается "Динамо". Коэффициент Parimatch Ukraine на победу киевлян составляет 1,44. Шансы на выигрыш хозяев оцениваются в 7,40. Ничья расценивается коэффициентом 4,50.

И хотя в последнее время киевляне на контрасте успешно выступают в УПЛ по сравнению с еврокубками, выезд на берег Черного моря будет очень сложным для "бело-синих". В четверг динамовцы снова проиграли в Лиге Европы – 0:2 от Фенербахче почти не удивили.

Ванат в игре с Фенербахче

Теперь на киевлян не будут давить переезды и тяжелый график – команда Мирчи Луческу вынуждена исправлять провал на старте сезона, если не хочет остаться без еврокубков и все еще мечтает о борьбе за чемпионство. Любая потеря очков во внутреннем первенстве для Динамо может оказаться роковой.

То же касается и Черноморца. Отступать одесситам некуда. К тому же уровень футбола, продемонстрированный в недавних матчах, позволяет рассчитывать на большее. Ребята Григорчука чуть не победили Шахтер в сентябре, потеряв очки в компенсированное время. Почему бы не попытаться организовать проблемы для Динамо?

Parimatch Ukraine прилагает усилия, чтобы футбол в нашей стране двигался вперед даже в таких тяжелых условиях. Компания продолжает поддержку клубов УПЛ и планирует с Шахтером, Днепром-1, Черноморцем и Львовом реализацию важных проектов.



Кроме того, бренд поддерживает Вооруженные Силы Украины. Помощь Parimatch Ukraine ВСУ и украинцам уже достигла почти 300 миллионов гривен. Компания будет продолжать помогать бороться за победу свободной нации.

История противостояний

В последний раз одесситы побеждали Динамо 5 лет назад. Единственным игроком нынешнего Черноморца, который был частью той команды образца 2017-го, является Сергей Политило.

Последняя встреча этих команд датирована ноябрем прошлого года. Тогда в Одессе "моряки" были разгромлены со счётом 1:6.

Составы команд изменились по сравнению с последним матчем

Кадровая ситуация

В четверг вернулся в стартовый состав киевлян Георгий Бущан. Его коллега по амплуа Денис Бойко все еще лечится. По-прежнему в лазарете находятся Владислав Супряга и Николай Шапаренко. В конце октября перелом ребер получил Владислав Дубинчак.

Неудачно складывается сезон для голкипера Черноморца Евгения Паста. В недавнем поединке с Александрией вратарь вышел на замену вместо удаленного Дмитрия Непогодова, однако уже через 8 минут покинул поле из-за травмы.

Буяльский исполняет пенальти

Ориентировочные составы

Черноморец: Непогодов – Путря, Джеймс, Ермаков, Селин – Кравченко, Политыло, Наумец, Бобко, Брагару – Гладкий.

Динамо: Нещерет – Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Цыганков, Буяльский, Сидорчук, Гармаш, Кабаев – Ванат.

Арбитры

Главный рефери – Андрей Коваленко (Полтава), ассистенты: Владимир Журыбида (Луцк) и Владимир Думенко (Харьков), четвертый рефери – Виталий Романов (Днепр).