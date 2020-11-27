43-летний специалист не смог продолжить работу с "гимнастами" после смерти легенды, сообщает ESPN Argentina.

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Мендес после почти 10 лет работы главным тренером стал ассистентом Марадоны в конце 2019-го. Периодически он исполнял обязанности энтренадора Химнасии, когда у тренера команды возникали проблемы со здоровьем. К ближайшему матчу Химнасию будет готовить Мариано Мессера.

Культовый Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение игровой карьеры выступал, в частности, за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи. В составе национальной команды он стал чемпионом мира-1986 в Мексике.

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