Статус одного з найбільш перспективних півзахисників Європи, шосте місце у голосуванні за “Золотий м’яч”, трансфер за сорок мільйонів фунтів стерлінгів у Манчестер Юнайтед – це все залишилося у минулому. Травми знищили кар’єру Донні ван де Беека та перетворили її на жахіття.

Ушкодження паху, проблеми зі стегном, розтягнення колатеральної зв'язки коліна, травма п’яти, розрив ахіллового сухожилля… Важко повірити, що перелік цих медичних висновків стосується не усієї команди, а є лише частковим підсумком причин, через які систематично опиняється поза грою один футболіст.

У цифрах історія Донні ван де Беека виглядає не менш гнітюче. Починаючи з 2021-го, футболісту діагностували щонайменше вісім травм. За цей час хавбек відзначився тільки п’ятьма голами, а загалом у лазареті своїх команд провів 389 днів та пропустив сімдесят матчів.

Останнє ушкодження 28-річний ван де Беек отримав минулого тижня. У вівторок Жирона зустрічалася з Атлетіком, Донні вийшов у старті вперше за п’ять місяців, проте не дограв навіть перший тайм. На дев’ятій хвилині нідерландець взяв участь у гольовій атаці, але вже на 30-й хвилині футболіст, перебуваючи наодинці з м’ячем, завалився на газон та голосно закричав. Сумнівів не залишилося – це щось серйозне.

Після гри на прес-конференції це підтвердив Мічел, наставник Жирони. А згодом у пресі з’явилася більш чітка інформація – ван де Беек вилетів до кінця сезону через розрив ахіллового сухожилля на лівій нозі.

Про зірочку Донні ван де Беека в Аяксі заговорили, коли хлопцеві виповнилося десять років. Уродженець Нейкеркервена – невеличкого села неподалік Утрехта – був приречений продовжити справу своїх батьків. Донні зростав у регіоні, відомому своїми фермерськими господарствами.

Батькові вдалося заразити малого футболом – коли Донні виповнилося чотири роки, тато взяв сина на поєдинок Ліги чемпіонів між Аяксом та Селтіком. Мине 14 років і за іронією долі саме проти шотландців ван де Беек дебютує за Аякс у дорослому футболі.

Хлопець пройшов відбір до академії Аякса, де йому вдалося вразити тренера Денніса Бергкампа. Пізніше Франк де Бур запросив легенду Арсенала у свій тренерський штаб та отримав від Бергкампа хороші рекомендації про ван де Беека. Цікаво, що дружиною ван де Беека стала старша донька Бергкампа – Естель.

“Це був хлопчик, який нагадував Деннісу його самого в тому віці. То був сигнал для мене, що варто слідкувати за тим хлопцем”, – розповідав де Бур.

Насправді дорогу до першої команди Аякса не назвеш легкою. “Було багато злетів і падінь. Коли я був молодшим, мені завжди доводилося їздити далеко. Я жив у маленькому селі за 40 хвилин їзди від Амстердама. О восьмій ранку я їхав автобусом до школи і повертався додому лише о восьмій вечора. Але все це зробило мене сильнішим”, – згадував хлопець.

В академії Донні потоваришував з Абдельхаком Нурі, котрий називав друга “Марадонні”. Вони успішно пліч-о-пліч рухалися до своєї мрії та удвох поїхали з першою командою на тренувальний збір до Катару. Тоді їм було по 17 років. Та вже через три роки під час товариського матчу Нурі переніс серцеву недостатність, що призвело до непоправного пошкодження мозку. Влітку 2020-го Донні підписав контракт з Манчестер Юнайтед і у якості данини другові обрав 34-й номер – його в Аяксі носив на спині Абдельхак Нурі.

Мабуть, найважчий період для Донні трапився на початку 2023-го. До цього моменту травми, хоч і мали систематичний характер, але все ще залишали надію. Однак ушкодження колатеральної зв'язки коліна вивело ван де Беека з гри на півроку. Нідерландець повернувся у липні після складної операції та вирушив з МЮ в американське турне.

“Я ніколи так багато не пропускав. Психологічно також це був справді важкий період. Непросто бачити, як хлопці виходять на поле, а тобі доводиться залишатися в спортзалі ще на дві години. Проте ти знаєш, що настане момент, коли ти знову побачишся з ними і ти постійно думаєш про це”, – ділився відчуттями футболіст у розмові з офіційним сайтом Манчестер Юнайтед.

Після повернення на поле ван де Беек провів два офіційні поєдинки за МЮ, травмувався і був орендований Айнтрахтом. Вболівальники жартома пов’язували травматичність футболіста з прокляттям, яке його переслідує на Олд Траффорд. Втім у Німеччині ситуація не змінилася.

Ще раніше Донні орендував Евертон, але й там хавбек мав проблеми зі здоров’ям. Не став панацеєю й переїзд у Айнтрахт. Якщо за “ірисок” нідерландець відіграв сім поєдинків, то у Бундеслізі – лише на один більше.

У листопаді 2024-го серію невдач вдалося перервати. Ван де Беек перейшов у Жирону і там віднайшов стабільність. Вперше з часів Аякса гравець провів рівний сезон без травм: 35 матчів, сім з яких – у Лізі чемпіонів. Однак у самій кінцівці знову травмувався. Далі операція, повернення у новому чемпіонаті та чергова важка травма.

Після вдалого сезону 2024/25 Донні зберігав оптимізм: “Я зіграв більше хвилин у цьому сезоні, ніж у попередніх чотирьох разом узятих. Відчуваю, що я нарешті на правильному шляху. Важко набрати ритм і впевненість, коли тебе постійно вибивають з ладу. Важко бути у найкращій формі, коли ти то в команді, то поза нею. Коли ти не граєш, твоє тіло не звикає до інтенсивності, ти стаєш більш схильним до травм”.

Манчестер Юнайтед купував півфіналіста Ліги чемпіонів, який мав не лише приголомшливий вигляд на полі, а й чудову статистику: 175 матчів, 41 гол та 34 асисти. Безумовно, тоді ніхто й подумати не міг про можливі проблеми.

Озираючись назад, ван де Беек в інтерв’ю SPORTbible згадував перші миттєвості в МЮ: “Чесно кажучи, це було неймовірно. Пам’ятаю свої перші тренування – у моєму тілі було стільки енергії. Бути в такому великому клубі – фантастично. Я навіть забив у своєму першому матчі в АПЛ і це було чудово”.

Проте футболіст з часом перестав відчувати довіру від Уле Гуннара Сульшера. Повернення з оренди і прихід знайомого тренера Еріка тен Хага не допоміг йому реанімувати кар’єру. Травма коліна у січні 2023-го після підкату Маркоса Сенесі з Борнмута остаточно зруйнувала усі надії.

Світлим променем у ці темні дні залишалася підтримка вболівальників. “Сподіваюся, одного дня я їм чимось віддячу”, – казав ван де Беек. Попри усі старання, поки Донні знову доведеться набратися терпіння та наполегливо працювати, щоб повернутися на поле.

Фінальним доповненням до образу Донні ван де Беека є його публікація на підтримку України та розповідь Віталія Миколенка, датована березнем 2022-го, коли нідерландець виступав з ним за Евертон. У мить, коли кожен українець потребував щонайменше доброго слова, Донні вразив Миколенка своїм вчинком: “Той самий ван де Беек. Гравець світового рівня. Він підійшов до мене і сказав, що хоче зі своїм батьком винайняти будинок у Нідерландах чи Польщі для біженців. Сказав, що заберуть із кордону, поселять і все оплатять… Я був приємно шокований такою підтримкою”.

