Лига Европы – цель всех украинских клубов за исключением грандов, Динамо и Шахтера. Но получить путевку на турнир – это еще далеко не все, ведь есть еще одна большая преграда – соперник в квалификации.

Мариуполю дважды удавалось понюхать еврокубковый порох. "Чайкам" не везло с соперниками на этапе квалификации – опытные АЗ и Бордо трудно назвать проходными командами. Но опыт – это именно тот фундамент, из которого можно строить дальнейшие великие победы.

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Мариуполь – Бордо, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2018/19

5-е место в турнирной таблице подарило Мариуполю Александра Бабича вожделенную путевку в Лигу Европы. Команда могла сразиться и за Кубок Украины, но донецкий Шахтер в полуфинале проявил просто чрезвычайный класс.

Мариуполь должен был стартовать в турнире из третьего квалификационного раунда. Для прохода в групповой этап нужно преодолеть двух соперников – достаточно амбициозное задание для молодой и харизматической команды.

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Первым испытанием стал французский Бордо. Рассказывать об этой команде было лишним – французский клуб вряд ли кто решился бы назвать ноунеймом. Ребята Густаво Пойета демонстрировали яркий динамичный футбол, который должен был вернуть славу Бордо не только во внутреннем чемпионате, но и на евроарене. Преодолеть эту команду без опыта участия в еврокубковых битвах – задача не с одной, а с тремя звездочками.

Первый матч в дуэли должен был состояться дома. Это должно было дать Мариуполю заряд уверенности и раскрепощенности, хотя многие футбольные люди убеждены, что лучше начинать противостояние игрой на выезде. Впрочем, выбирать не приходилось.

О своих амбициях Мариуполь громко заявил уже на старте матча – Мишнев классно расписался в воротах соперника. Впрочем, удержать перевес хозяевам не удалось даже до перерыва. Гаэтан Лаборде через несколько минут сумел оформить дубль. Один из голов форварда подарил опытный Рустам Худжамов – досадные ошибки случаются даже с лучшими.

Из подтрибунного помещения Мариуполь вышел очень заряженным и с желанием отыграться. Это сыграло против команды Бабича – Чуамени убил интригу в матче. Заряд Мариуполя и победа Бордо только благодаря грубым ошибкам позволяли надеяться на чудо в ответном матче, ведь в футболе бывает все.

Первый тайм ответного матча прошел на "сухо". И снова сказалась нехватка опыта – в начале второго тайма две атаки хозяев заканчиваются голами. Руслан Фомин точным ударом сократил отставание, но вырвать ничью украинская команда уже не смогла.

Первая попытка Мариуполя в еврокубках показала высокий потенциал команды. Назойливость, желание, взаимодействие футболистов – у этого коллектива было все, чтобы вернуться в турнир.

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Матчи из Бордо дали Мариуполю классный заряд на сезон – 4 место по итогам чемпионата и путевка в тот же третий квалифай раунд ЛЕ. Предыдущий опыт, усиление команды и все тот же Бабич на тренерском мостике давали болельщикам надежду на успешное прохождение квалификации.

Впрочем, с соперником Мариуполю снова не слишком повезло. АЗ – одна из сильнейших команд Нидерландов, которая может похвастаться большим опытом в еврокубковых баталиях. Права на ошибку у Мариуполя не было.

Первая встреча в дуэли снова была домашней для "чаек". АЗ ставил ставку на выездные голы – они могли раньше времени решить судьбу путевки в следующий этап. Подопечные Арне Слота создали много моментов у ворот Худжамова, но Рустам выучил урок – уверенная и надежная игра. 0:0 – далеко не самый плохой результат против АЗ перед ответным матчем.

Но в Нидерландах все пошло не по плану. Фортуна отвернулась от азовцев, и уже к перерыву Стенгс и Аувеян поразили ворота Худжамова. Для путевки в следующий этап Мариуполю нужно забивать 2 за тайм, но команда Бабича пропускает еще два в свои ворота. Мариуполь бился преданно и упорно, но этого не хватило, чтобы преодолеть грозный АЗ.

Чтобы выйти на вершину, нужно пройти долгий путь и залечить шрамы многих сражений. Невозможно стать топом, минуя препятствия. Мариуполь почувствовал вкус еврокубков, и он будет толкать команду, чтобы вернуться на большую арену. Для этого нужно только время, усилия и терпение. Верим, что уже скоро Мариуполь сможет порадовать украинских зрителей новыми еврокубковыми баталиями.