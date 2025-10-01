Вратарю Кайрата подарили автомобиль после 0:5 от Реала – это сделал частный бизнесмен (ФОТО)
Вратарь Кайрата Шерхан Калмурза получил автомобиль в подарок после матча с Реалом.
Предприниматель из списка Forbes до 30 лет Улугбек Шарипов подарил вратарю Шерхану Калмурзе автомобиль китайской марки Exeed. Он сделал это после поражения Кайрата от Реала со счетом 0:5 в матче Лиги чемпионов.
"Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное – не останавливайся", – отметил бизнесмен.
Калмурза выложил видео этого момента в Instagram и написал: "Человек с большой буквы, уважаю. Большое спасибо еще раз".
