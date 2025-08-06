Вратарь Пафоса Неофитос Майкл получил повреждение, но доиграл матч с Динамо до конца. На 78-й минуте он получил удар в лицо после столкновения во время сейва, что привело к рваной ране под глазом.

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Майкл стиснул зубы и доиграл игру, но после матча его отвезли в больницу накладывать швы. Об этом информирует портал 24sports.com.cy.

В сезоне 2025/26 31-летний Майкл сыграл три матча и два из них отстоял "на ноль". Динамо уступило Пафосу в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 0:1.

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