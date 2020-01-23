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Вратарь Зари Шевченко получил травму на сборе в Турции – ему понадобится операция

12:23 137 Читати українською
Вратарь Зари Шевченко получил травму на сборе в Турции – ему понадобится операция
Никита Шевченко / фото из открытых источников

Голкипер луганской Зари Никита Шевченко получил травму во время подготовки команды ко второй части сезона.

26-летнему футболисту понадобится операция, информирует официальный сайт Зари. О тяжести травмы и сроке восстановления Шевченко не сообщается.

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Отметим, что в текущем сезоне Шевченко сыграл за команду Виктора Скрипника 17 матчей в УПЛ. Ранее он выступал за Шахтер, Карпаты и Мариуполь.

К слову, вчера Заря провела сразу два спарринга в день – луганчане одержали победы в матчах против Нефтчи и Лодзи.

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