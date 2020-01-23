Вратарь Зари Шевченко получил травму на сборе в Турции – ему понадобится операция

Сборная Украины — 12:37 495
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Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидера
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Артета заинтересован в трансфере Матвиенко – тренер Арсенала следил за защитником Шахтера в течение двух летАнглия — 08:58 534
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Ювентус вышел в полуфинал Кубка Италии, переиграв Рому: победа Саррибола, голевая машина Роналду и топ-игра БуффонаИталия — 03:50 594
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"Зінченко – клятий мотлох". Вболівальники Манчестер Сіті знищують українця за слабку гру на незручній позиціїАнглия — 22 янв 1824