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Вратарь Зари получил желтую за задержку времени в матче с Десной – луганчане должны были побеждать, чтобы выйти в ЛЧ

19 июля 22:02 - Читати українською
Вратарь Зари получил желтую за задержку времени в матче с Десной – луганчане должны были побеждать, чтобы выйти в ЛЧ
Микита Шевченко / фото: Зоря

Голкипер луганской Зари Никита Шевченко получил желтую карточку в матче с Десной (1:1) в 32-м туре УПЛ.

53’ Дмитрий Хомченовский
 
Филипп Будковский 20’
20’ Филипп Будковский
53’ Дмитрий Хомченовский

Шевченко увидел перед собой "желтый свет" уже в компенсированное время. Арбитр наказал его за умышленное затягивание времени.

Заря не смогла победить Десну и упустила возможность подняться в зону Лиги чемпионов – луганчане завоевали бронзу УПЛ

Добавим, что на тот момент счет был ничейным, если бы Заря выиграла этот матч, то впервые в своей истории заняла бы второе место и получила бы путевку в квалификацию Лиги чемпионов, поскольку Динамо уступило Колосу в параллельном матче.

Отметим, что поражение переместила бы луганчан на четвертую строчку, которая означает попадание в квалификацию Лиги Европы. В конце концов, Заря финишировала третьей и попала сразу в группу ЛЕ.

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Теги
Заря Заря Заря - Десна Никита Никита Шевченко
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