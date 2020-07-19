Вратарь Зари получил желтую за задержку времени в матче с Десной – луганчане должны были побеждать, чтобы выйти в ЛЧ

Шевченко увидел перед собой "желтый свет" уже в компенсированное время. Арбитр наказал его за умышленное затягивание времени.

Заря не смогла победить Десну и упустила возможность подняться в зону Лиги чемпионов – луганчане завоевали бронзу УПЛ

Добавим, что на тот момент счет был ничейным, если бы Заря выиграла этот матч, то впервые в своей истории заняла бы второе место и получила бы путевку в квалификацию Лиги чемпионов, поскольку Динамо уступило Колосу в параллельном матче.

Отметим, что поражение переместила бы луганчан на четвертую строчку, которая означает попадание в квалификацию Лиги Европы. В конце концов, Заря финишировала третьей и попала сразу в группу ЛЕ.