Идет 7 компенсированная к основному времени минута. Рац вышел на замену после скандального удаления другого вратаря – румынские СМИ пишут об очевидной ошибке судьи. Хунедоара, которая отыгралась с 0:2, снова уступает Куджиру, пропустив на 89-й да еще и с пенальти. Вратарь-голеадор побежал в чужую штрафную спасать хозяев, пока его партнеры готовили атаку в центре поля. Много ли вы видели таких ситуаций в футболе, когда это и близко не стандарт?

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Однофамилец знаменитого экс-защитника донецкого Шахтера Развана Раца сыграл в лучших традициях центрфорвардов. Флорин Рац довел счет до 3:3. Для лидера 3 дивизиона чемпионата Румынии это первая потеря очков в сезоне! Соперник набрал на 12 баллов меньше и расположился значительно ниже. Интересно, что Хунедоара перед тем 3 недели не играла из-за вспышек коронавируса. Как минимум 1 игрок этой команды очень соскучился по футболу.

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This is epic! A keeper scoring FROM OPEN PLAY in the last second of the game to make it 3-3! I think it's the best thing I've seen in years! Romanian 3rd tier football is astonishing! pic.twitter.com/4XNlaIZAED — Emanuel Roşu (@Emishor) October 25, 2020

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