Сегунда, 34-й тур

Эйбар – Овьедо – 1:1

Голы: Магунагоития, 90+5 – Алемао, 64

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Эйбар борется за возможность сыграть в плей-офф Сегунды за выход в Ла Лигу. Овьедо является одним из прямых конкурентов "оружейников".

Экс-команда Андрея Лунина открыла счет на 64 минуте. Отличиться удалось Алемао. Впрочем, свое преимущество Овьедо не сумел удержать. На последних секундах компенсированного времени голкипер Эйбара Магунагоития пошел в штрафную площадь соперника, поскольку его команда заработала стандарт. Гиль навесил, а вратарь переправил мяч в сетку, спасая свою команду от поражения.

Эйбар сейчас находится на 10 строчке в турнирной таблице с 46 баллами. Овьедо имеет 55 очков и находится на пятом месте.

К слову, Андрей Лунин играл за Овьедо с января по июнь 2020 года.

️ | Gol de Magunagoitia en el último minuto para empatar el partido. ?



️ Eibar - Real Oviedo pic.twitter.com/cYvvThERxp — LaLiga News (@FootnewsENG) April 5, 2025

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