Вратарь забил экс-клубу Лунина на последней секунде – видео фантастического удара
Эйбар сумел добыть ничью с Овьедо (1:1) в 34-м туре Сегунды благодаря своему голкиперу.
Сегунда, 34-й тур
Эйбар – Овьедо – 1:1
Голы: Магунагоития, 90+5 – Алемао, 64
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Эйбар борется за возможность сыграть в плей-офф Сегунды за выход в Ла Лигу. Овьедо является одним из прямых конкурентов "оружейников".
Экс-команда Андрея Лунина открыла счет на 64 минуте. Отличиться удалось Алемао. Впрочем, свое преимущество Овьедо не сумел удержать. На последних секундах компенсированного времени голкипер Эйбара Магунагоития пошел в штрафную площадь соперника, поскольку его команда заработала стандарт. Гиль навесил, а вратарь переправил мяч в сетку, спасая свою команду от поражения.
Эйбар сейчас находится на 10 строчке в турнирной таблице с 46 баллами. Овьедо имеет 55 очков и находится на пятом месте.
К слову, Андрей Лунин играл за Овьедо с января по июнь 2020 года.
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