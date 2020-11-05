Футбольный матч в одной из низших лиг на Пиренеях еще раз доказал, что играть надо до последней секунды.

Поединок регионального первенства Испании между командами Винарос и Пеньискола рискует войти в историю своей драматической и одновременно смешной развязкой.

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На пятой добавленной к матчу минуте, при счете 0:1, хозяева получили право на штрафной удар. Искать счастья у чужих ворот побежал и голкипер. Первая подача не удалась, а после второго заброса и путаницы среди игроков гостей мяч попал именно к киперу Винароса, которому удалось сравнять счет. Радости не было предела.

После бурного празднования герой поединка неторопливо возвращался к своим воротам. Гости же, понимая, что вот-вот прозвучит финальный свисток, уповали на чудо и, быстро разыграв мяч, попытали счастья дальним ударом. Голкипер в районе одиннадцатиметровой отметки повернулся к центру поля и понял, что мяч уже летит в его сторону. Он начал пятиться, но в итоге не смог отбить снаряд.

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