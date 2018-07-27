Вратарь Вулверхэмптона Икеме завершил карьеру из-за лейкемии

Голкипер Вулверхэмптона Карл Икеме объявил о завершении профессиональной карьеры.

Голкипер Вулверхэмптона Карл Икеме завершил карьеру в 32 года. Нигериец в последний раз выходил на поле в мае прошлого года. Через два месяца стало известно, что у него нашли острый лейкоз.

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В июне этого года Икеме заявил, что у него наступила полная ремиссия. Ему пришлось пройти курс интенсивной химиотерапии. Несмотря на улучшение состояния, вратарь посоветовался с врачами по поводу возможного возвращения в футбол. Именно после разговора с ними он и решился на этот шаг.

"Не могу больше рисковать, возвращаясь в футбол. Здоровье остается главным для меня. Очень непросто решиться на это, учитывая то, что я прошел в своей футбольной карьере. Но в перспективе понимаешь, что твоя жизнь под угрозой, и это небольшая цена, которую должен заплатить, чтобы находиться чаще со своей семьей", – цитирует Икеме официальный сайт Вулверхэмптона.