Сарагоса вырвала ничью в матче против Эйбара (2:2). Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Сегунда, 35-й тур

Сарагоса – Эйбар – 2:2

Голы: Амадор, 72, Пуссен, 90+3 – Йон, 30, 33

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Фантастический камбэк создала Сарагоса в матче против Эйбара. В первом тайме команда, которую возглавил экс-игрок Атлетико Габи, пропустила дважды. Дубль в свой актив записал Баутиста. Казалось, что Эйбар удержит победный счет, но Сарагоса включилась под конец игры.

Сначала Амадор отыграл один мяч, а уже от поражения спасал голкипер. Гаетан Пуссен пошел в штрафную площадь соперника во время подачи углового, и забил гол. В итоге матч завершился со счетом 2:2.

Сарагоса борется за выживание и опережает зону вылета на 2 балла. А вот Эйбар находится на 12 месте с 47 очками.

К слову, в прошлом туре Эйбар также спасся от поражения на последних минутах благодаря голу голкипера.