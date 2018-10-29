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Вратарь СК Днепр-1 Юрчук получил жуткую травму – у голкипера перелом скуловой кости

21 октября 08:27 361 Читати українською
Вратарь СК Днепр-1 Юрчук получил жуткую травму – у голкипера перелом скуловой кости
Валерий Юрчук / Соцсети

Голкипер СК Днепр-1 Валерий Юрчук не смог доиграть матч против Колоса из Ковалевки.

В 14 туре Первой лиги чемпионата Украины Колос из Ковалевки принимал лидера первенства – СК Днепр-1. Матч закончился ничьей 1:1, но в первую очередь запомнился травмой голкипера гостей Валерия Юрчука.

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В одном из эпизодов вратарь выходил на мяч, а игрок команды соперника стелился в подкате. В результате столкновения, голкипер получил тяжелую травму.

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Юрчук с поля сразу был доставлен в больницу. Предварительный диагноз игрока – сотрясение мозга и перелом скуловой кости, сообщает FootballHub.

Первая лига14 турКолос (Борисполь)

Колос - СК Днепр-1: Суббота 20 октября 2018

Колос
Матч окончен
1 : 1
СК Днепр-1
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Теги
Первая лига Днепр Днепр Тяжелая травма Колос - СК Днепр-1 Валерий Юрчук Валерий Юрчук
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