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Вратарь Шахтера Шевченко получил травму

17:13 9 Читати українською
Вратарь Шахтера Шевченко получил травму
Алексей Шевченко / ФК Шахтер

Голкипер донецкого Шахтера Алексей Шевченко пропустил подготовку к матчу 23 тура УПЛ против Зари.

28-летний футболист получил травму, информирует официальный сайт "горняков". Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

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Напомним, что в поединке с Зарей команде Каштру из-за травм также не помогут Тарас Степаненко и Исмаили, а Маркос Антонио пропустит игру из-за дисквалификации.

К слову, Шевченко в текущем сезоне сыграл за Шахтер 2 матча. Он присоединился к команде летом 2018 года.

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Алексей Шевченко Алексей Шевченко Шахтер Шахтер
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