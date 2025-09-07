– Шахтер славится тем, что умеет продавать своих футболистов. Скажите честно, у вас были предложения от европейских команд?

– Были, но я остался и рад, что я здесь. Я никуда не спешу и мне сейчас комфортно в Шахтере. Название клуба, от которого было предложение, раскрывать не буду, но скажу, что он выступает в топ-5 лигах Европы.

Шахтер будет судиться с УАФ из-за проваленного допинг-теста Мудрика – Бурбас

– Тогда спрошу так: в какой лиге вы хотели бы поиграть в будущем, возможно, у вас есть любимый клуб за рубежом?

– Любимого клуба за рубежом нет, но хотелось бы поиграть в топ-5 чемпионатах. Если выбирать один, то это безусловно АПЛ. Это уже совсем другой уровень и в будущем хочется попробовать себя там, – сказал Ризнык в интервью Украинскому футболу.

Ранее сообщалось, что Дмитрием Ризником интересовался Сандерленд. В текущем сезоне 26-летний вратарь провел 12 матчей за Шахтер, пропустил 7 голов, в 8 матчах сыграл "на ноль". Контракт Резника с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2027 года.

"Франция играет пешком и выглядит, как Динамо": Украина имела 5 минут, апатия от Реброва, цитата Фоменко, антирекорд