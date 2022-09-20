"Прошлый сбор сильно разочаровал. Нам нужно играть лучше, и мы это знаем. Теперь другой этап сезона. Надеюсь, у нас будет гораздо больше игроков, которые находятся в лучшем настроении, в лучшей форме, чем мы были в конце прошлого сезона.

Шотландия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Перед полуфиналом отбора ЧМ против Украины (1:3) было много уставших игроков, пытавшихся выкрутиться на сложном этапе сезона. Многие ребята уже сыграли 50-60 игр до этого и было невозможно продолжать на таком же уровне, когда сил не осталось. Морально было тяжело.

Надеюсь, сейчас мы в лучшем положении. Мы будем настроены выйти, исправить все и забраться на вершину группы. Сейчас новый сезон, все прошли предсезонку и только начали с клубами. Надеюсь, мы все в хорошем состоянии и готовы отдать все, что у нас есть, чтобы набрать нужные нам очки", – заявил Гордон в комментарии FourFourTwo.

Напомним, матч Лиги наций Шотландия – Украина состоится завтра, начало в 21:45. После 3-х сыгранных матчей команда Петракова набрала 7 очков и лидирует в группе B1. У Шотландии 6 баллов, у Ирландии 4 пункта, Армении – 3.

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