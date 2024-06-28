Вратарь Торино и сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич подрался во время группового этапа Евро-2024 с болельщиком своей национальной команды.

В один из выходных дней, которые главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович предоставил своим подопечным, вратарь команды Ваня Милинкович-Савич решил посетить паб в Мюнхене. Его заметил болельщик сборной Сербии и сделал замечание: "Вместо того, чтобы сконцентрироваться на следующем матче ты ходишь по пабам", – упрекнул он голкипера.

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Милинкович-Савич не совладал с эмоциями и начал драку, информирует сербское издание Telegraf. Согласно другой версии от владельца паба, Ваня был одет в шорты сборной Сербии, и охрана не пустила его внутрь. Милинкович-Савич разозлился, вследствие чего произошла драка.

"Это скандал, когда ты напиваешься в барах Мюнхена и Аугсбурга и когда дерешься на тренировках ", – признался тренер Стойкович после приземления в Белграде.

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