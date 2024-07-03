Голкипер сборной Румынии Флорин Нице попал в неординарную ситуацию во время матча 1/8 финала Евро-2024 против сборной Нидерландов.

Во время поединка Румыния – Нидерланды произошел довольно необычный эпизод. Болельщики выбросили кроссовки на поле – один из них оказался прямо возле голкипера румын Флорина Ницэ.

Дубль Малена и гол+пас Гакпо в видеообзоре матча Румыния – Нидерланды – 0:3

Когда Дониелл Мален прорывался к воротам, чтобы забить третий гол во встрече, Нице пытался ногой отбросить кроссовок. Это напомнило уже легендарный гол, который пропустил экс-вратарь Ливерпуля Пепе Рейна – тогда нападающий Сандерленда Даррен Бент попал в пляжный мяч, который болельщики выбросили на поле.

Напомним, Нидерланды разбили Румынию (3:0) и достаточно легко вышли в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет против Турции.

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