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Вратарь сборной Хорватии Калинич перешел в Тулузу – он хочет увеличить свои шансы на участие в Евро-2020

20 января 23:09 23 Читати українською
Вратарь сборной Хорватии Калинич перешел в Тулузу – он хочет увеличить свои шансы на участие в Евро-2020
Ловре Калинич / Goal.com

Хорватский голкипер Ловре Калинич покинул английский Астон Виллу в поисках игровой практики.

29-летний вратарь на правах аренды перешел в Тулузу, информирует официальный твиттер французского клуба. Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона.

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Инициаторм перехода стал сам игрок. Он не сыграл ни одного матча в АПЛ в этом сезоне, а после подписания Астон Виллой Пепе Рейны вообще стал номинально четвертым вратарем бирмингемцев. Калинич надеется, что переход в Тулузу и регулярная игровая практика обеспечат ему попадание в заявку национальной сборной Хорватии на Евро-2020.

Отметим, что Тулуза сейчас занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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