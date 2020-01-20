Вратарь сборной Хорватии Калинич перешел в Тулузу – он хочет увеличить свои шансы на участие в Евро-2020

Хорватский голкипер Ловре Калинич покинул английский Астон Виллу в поисках игровой практики.

29-летний вратарь на правах аренды перешел в Тулузу, информирует официальный твиттер французского клуба. Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона.

Рейна официально присоединился к Астон Вилле

Инициаторм перехода стал сам игрок. Он не сыграл ни одного матча в АПЛ в этом сезоне, а после подписания Астон Виллой Пепе Рейны вообще стал номинально четвертым вратарем бирмингемцев. Калинич надеется, что переход в Тулузу и регулярная игровая практика обеспечат ему попадание в заявку национальной сборной Хорватии на Евро-2020.

Отметим, что Тулуза сейчас занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Холанд пройшов посвяту, Сетьєн повернув Барсі обличчя, МЮ не встояв проти Клоппа, блискуча форма Кріша – огляд вікенду