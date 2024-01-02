Форвард Ливерпуля Мохамед Салах прокомментировал победу своей команды в матче с Ньюкаслом (4:2) в рамках 20-го тура АПЛ.

Салах не сумел реализовать пенальти на 23-й минуте матча 20-го тура АПЛ против Ньюкасла. Египетский форвард пробил почти по центру, и вратарь "сорок" Дубравка этот удар отразил. После игры Салах признался, что наносил удар в новеньких бутсах.

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"В перерыве матча я поменял бутсы. Те, в которых я не забил пенальти, были новыми – только вчера я впервые в них потренировался. Это не было суеверием, но я решил их сменить. Я надел новые бутсы и успокоился.

Во время первого пенальти вратарь сбил меня с толку, он пошевелился. Второй пенальти я реализовал так, как на тренировке", – цитирует Салаха ВВС.

Напомним, что после перерыва Салах сумел оформить дубль. Первый мяч он забил с игры, второй – с пенальти.

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