Вратарь ПСЖ застал грабителя в своём доме
01:47 - Читати українською
После матча с Осером Серхио Рико обнаружил вора в собственном доме.
После матча с Осером (5:0) вратарь ПСЖ Серхио Рико застал грабителя в собственном доме. Об этом информирует Le Pasisien.
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Сообщается, что попытка Рико поймать вора не увенчалась успехом.
Грабителю удалось сбежать, но он оставил на месте преступления собственные вещи – в частности, личную сумку. Рико вызвал полицию, и представители органов правопорядка собрали следы ДНК с брошенной сумки.
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