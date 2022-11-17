После матча с Осером Серхио Рико обнаружил вора в собственном доме.

После матча с Осером (5:0) вратарь ПСЖ Серхио Рико застал грабителя в собственном доме. Об этом информирует Le Pasisien.

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Сообщается, что попытка Рико поймать вора не увенчалась успехом.

Грабителю удалось сбежать, но он оставил на месте преступления собственные вещи – в частности, личную сумку. Рико вызвал полицию, и представители органов правопорядка собрали следы ДНК с брошенной сумки.

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