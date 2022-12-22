Вратарь, отразивший пенальти от Левандовски на ЧМ-2022, получил контракт от клуба Серии А
Салернитана предложила вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа выгодное соглашение.
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прилетел в Италию, где он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с Салернитаной. Об этом информирует Sky Sport Italia.
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37-летний футболист недавно завершил выступления на ЧМ-2022, на котором отразил пенальти в исполнении Роберта Левандовски.
Контракт Очоа с клубом Америка истекает 31 декабря, поэтому он может присоединиться к Салернитане в качестве свободного агента. Сообщается, что вратарь подпишет контракт до 30 июня 2023 года.
Основным вратарём Салернитаны в начале этого сезона был Луиджи Сепе.
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