Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прилетел в Италию, где он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с Салернитаной. Об этом информирует Sky Sport Italia.

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37-летний футболист недавно завершил выступления на ЧМ-2022, на котором отразил пенальти в исполнении Роберта Левандовски.

Контракт Очоа с клубом Америка истекает 31 декабря, поэтому он может присоединиться к Салернитане в качестве свободного агента. Сообщается, что вратарь подпишет контракт до 30 июня 2023 года.

Основным вратарём Салернитаны в начале этого сезона был Луиджи Сепе.

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