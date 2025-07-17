Состоялись очередные матчи первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Результаты и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2025/26, первый раунд квалификации, ответные матчи

Актобе – Легия – 0:1 (первый матч 0:1)

Гол: Элитим, 90+1

Гекен – Спартак Трнава – 2:2 (первый матч 1:0)

Голы: Густафсон, 13 (пен.), Дембе, 90+6 – Прохазка, 65, Мойсцрапишвили, 82

ЧФР Клуж – Пакш – 3:0 (первый матч 0:0)

Голы: Фике, 35, Мунтяну, 85, Мухар, 90

Нереализованный пенальти: Вечей, 69 (Пакш)

Приштина – Шериф – 2:1 (первый матч 0:4)

Голы: Намани, 56, Ахмети, 65 – Серобян, 51

Целе – Сабах Баку – 3:3 в дополнительное время (первый матч 3:2)

Голы: Ковачевич, 19 (пен.), Вуклишевич, 49, Иосифов, 108 – Микельс, 9, 63, 64

Хапоэль Беер-Шева – Левски – 1:1 в дополнительное время, 1:3 в серии пенальти (первый матч 0:0)

Голы: Тургеман, 105+3 – М. Сангаре, 114

Удаление: Вентура, 109 (ХБШ)

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В матче Актобе и Легии было много знакомых фамилий для украинских фанатов. За казахов со старта начали экс-динамовец Никита Корзун и бывший форвард Кривбасса Даниэль Соса. Легия выпустила "призрака" СК Днепр-1 Марка Гуаля, а вот Илья Шкурин даже не приехал в Казахстан. Белорус с оппозиционными взглядами решил не рисковать потенциальным задержанием и передачей в руки Лукашенко.

На поле происходило не так много интересного. Легия больше владела мячом и не давала Актобе создавать остроту. После перерыва команды наконец зашевелились. Поляки имели двойное попадание в каркас, а хозяева забили из офсайда. Развязка наступила в компенсированное время. Элитим несколькими касаниями разобрался в штрафной и закрепил уверенный проход Легии по сумме двух матчей.

Значительно веселее было в поединке Гекена и трнавского Спартака. Шведы в родных стенах развили гандикап с гостевого матча, однако после перерыва все растеряли. Когда дополнительное время казалось неизбежным, угандиец Джон Дембе порадовал местную публику решающим голом – Гекен шагает дальше. Украинец Денис Тарадуда просидел весь матч на скамейке запасных Спартака.

Своя драма развивалась у Клужа и Пакша. Румыны наконец "размочили" счет в этой паре, но во втором тайме венгры имели прекрасную возможность отыграться. Впрочем, Вечей пенальти не реализовал. Под занавес игры Клуж добил соперника и забрал путевку во второй раунд.

Матч Приштины и Шерифа был сплошной формальностью после 4:0 в Тирасполе. Экс-клуб Юрия Вернидуба великодушно позволил косоварам выиграть дома, но не более.

Главное шоу этой стадии подарили Целе и Сабах. 11 голов за 2 матча, дополнительное время, ассист экс-украинца Нуриева, хет-трик немца Микельса. Победителем из этой "мясорубки" вышел Целе, который тренирует экс-хавбек Ливерпуля Альберт Риера.

Дуэль Хапоэля и Левски стала полной противоположностью – первого взятия ворот пришлось ждать более 200 минут. Оно удалось израильтянам, однако после мини-перерыва они оказались в меньшинстве и пропустили. Победителя определяла серия пенальти, в которой "режим супермена" включил Светослав Вуцов. 23-летний кипер Левски отразил первые три удара соперников, напомнив подвиг Александра Шовковского против Швейцарии на ЧМ-2006 (даже лучше, ведь украинской легенде тогда однажды помог каркас). Героическая игра Вуцова выводит Левски в следующий раунд.

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