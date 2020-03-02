toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Вратарь отбил три пенальти подряд и стал героем матча – уникальный случай из итальянской глубинки

13:55 60 Читати українською
Вратарь отбил три пенальти подряд и стал героем матча – уникальный случай из итальянской глубинки
Габриэле Фальки / unionesarda.it

Один из матчей любительской лиги чемпионата Италии запомнился героическим перфомансом 19-летнего голкипера Габриэле Фальки.

В матче Порто Торрес – Стинтино арбитр назначил пенальти, который форвард гостей пробивал трижды за нарушения правил во время удара. Молодой вратарь Порто Торрес Габриэле Фальки парировал все удары и сохранил для своей команды минимильну победу со счетом 1:0, информирует L'Unione Sarda.

Голкипер забил гол со своей половины поля – видео эпичного курьеза

Отметим, что Порто Торрес имел статус профессионального клуба до 2014 года. Благодаря этой победе команда из курортоного городка на Сардинии поднялись на 10 место группы Б региональной лиги (6 дивизион чемпионата Италии, – прим).

"Син Роналду навчається у моїй школі – дитина як дитина": українець у Ювентусі – юного форварда розшукала легенда клубу

blog_ava
Реал уверенно победил Барселону: полный провал каталонцев, худшее Класико в карьере Месси и звёздный час Винисиуса
05:01
2093
Теги
Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
12
мин
Портсмут
21:45
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук