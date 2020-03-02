Вратарь отбил три пенальти подряд и стал героем матча – уникальный случай из итальянской глубинки

Один из матчей любительской лиги чемпионата Италии запомнился героическим перфомансом 19-летнего голкипера Габриэле Фальки.

В матче Порто Торрес – Стинтино арбитр назначил пенальти, который форвард гостей пробивал трижды за нарушения правил во время удара. Молодой вратарь Порто Торрес Габриэле Фальки парировал все удары и сохранил для своей команды минимильну победу со счетом 1:0, информирует L'Unione Sarda.

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Отметим, что Порто Торрес имел статус профессионального клуба до 2014 года. Благодаря этой победе команда из курортоного городка на Сардинии поднялись на 10 место группы Б региональной лиги (6 дивизион чемпионата Италии, – прим).

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