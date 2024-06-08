Вратарю Униона Сент-Жилуаз и сборной Люксембурга Антони Морису пришлось пропустить свадьбу брата, чтобы сыграть в контрольном матче против сборной Бельгии, соперника сборной Украины на Евро-2024. Об этом информирует Het Laatste Nieuws.

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Эта встреча будет сыграна сегодня, 8 июня и начнётся в 21:00 по киевскому времени. Морис проведёт свой 65-й международный матч за Люксембург против команды "родной" страны – он родился в Бельгии. "Душераздирающий выбор. На стадионе будут присутствовать только моя жена и дети. Остальные члены семьи пойдут на свадьбу", – отметил вратарь.

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