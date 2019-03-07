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Вратарь Ливорно Маццони завалил допинг-тест – в крови найдены следы кокаина

14:58 25 Читати українською
Вратарь Ливорно Маццони завалил допинг-тест – в крови найдены следы кокаина
Лука Маццони / LaPresse

Голкипер клуба итальянской Серии B Ливорно Лука Маццони сдал положительный допинг-тест на метаболит кокаина.

Опытный кипер провалил допинг-тест еще в феврале, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

В крови Маццони нашли вещество бензоилэкгонин – основной метаболит кокаина. Пока 34-летний вратарь отстранен от футбола, ему грозит длительная дисквалификация. Вскоре Национальный антидопинговый трибунал должен принять окончательное решение по делу Маццони.

Лука Маццони является воспитанником Ливорно и провел большую часть карьеры за "темно-красных". Также он играл в аренде за ряд клубов и провел один сезон в Тернане.

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Лука Маццоні Лука Маццоні Ліворно Ліворно Италия Допинг
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