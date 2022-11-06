В матче Мессина – Монтероси 26-летний польский вратарь записал в свой актив один из голов. Левандовски исполнил штрафной удар, а мяч ударился о газон и перелетел голкипера Монтероси. Произошло это посреди первого тайма – на 33-й минуте.

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Этот гол помог сицилийцам победить. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу Мессины. В свое время эта команда выступала даже в Серии А, а сейчас играет в третьем дивизионе Италии. Даже там дела обстоят не очень – несмотря на победу, Мессина занимает предпоследнее место, имея 10 очков.