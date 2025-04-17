Вратарь травмировался в игре третьего тура Чемпионской группы Первой лиги против Агробизнеса (0:0). Никита Федотов проводил свой 50 матч за клуб ЮКСА, который в целом провел 51 поединок за всю свою историю. Вратарь много выручал, но после одного из самых острых эпизодов, где не дал Агробизнесу забить, травмировался, поэтому его заменил Чеботарев. 24-летний голкипер показал последствия травмы на своей странице в Instagram.

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Никита Федотов является воспитанником Днепра и Шахтера. Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения футболист присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

В августе 2022 года Федотов возобновил карьеру игрока и подписал контракт с испанской Понферрадиной. Летом 2023 года Федотов перешел в ЮКСУ, за которую выступает до сих пор.

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