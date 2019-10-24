Вратарь Копенгагена Матч против Динамо – большой вызов для нас

Вратарь Копенгагена Карл-Юхан Юнссон рассказал о подготовке своей команды к матчу 3 тура Лиги Европы против киевского Динамо.

"Матч против Динамо – большой вызов и хороший тест для нас. Мы хорошо изучили их игру как в атаке, так и в обороне. Перед игрой я еще посмотрю несколько видео об их игроках атаки – это поможет мне еще лучше подготовиться к матчу.

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Я еще не получил никакой особой информации о Вербиче, но наши тренеры хорошо его знают, поэтому, видимо, поделятся своими знаниями уже перед началом матча. Но я знаю, что он хороший игрок с хорошим ударом.

Задача нашей команды понятна – максимальная концентрация в обороне и максимальная эффективность в атаке. Это будет битва лидеров группы, и если мы получим хороший результат, то потом будет возможность закрепить его в домашнем матче", – цитирует 29-летнего шведа официальный сайт Копенгагена.

Напомним, после двух туров Лиги Европы Копенгаген и Динамо имеют по 4 очка. Очная встреча команд на НСК Олимпийский начнется сегодня в 22:00.

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