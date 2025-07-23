Национальный федеральный трибунал FIGC дисквалифицировал Окойе на два месяца, информирует официальный сайт Удинезе. Во время матча Лацио – Удинезе он затягивал время, за что получил желтую карточку. Как стало известно позже, коэффициенты на это событие сильно "просели" во время матча – событие было слишком ожидаемым.

Рома получила несмелый запрос по Довбику – украинец имеет шанс вернуться в Испанию

В ходе судебного разбирательства все обвинения в предполагаемом спортивном проступке были сняты, а решение о двухмесячной дисквалификации было основано исключительно на нарушении общего принципа лояльности (статья 4 Федерального кодекса спортивного правосудия).

Удинезе выразил удовлетворение полной непричастностью голкипера к скандальной теории договорных матчей.

"Вариант с Вильяреалом возник внезапно": Кинарейкин – об уроках Карпат, роль отца в трансфере и тренировки с Луниным