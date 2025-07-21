Голкипер Карпат Яков Кинарейкин все ближе к переходу в испанский Вильяреал.

Кинарейкина недавно связывали с возможным переходом в Вильяреал – "желтая субмарина" согласовывает с Карпатами детали трансфера.

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Сам голкипер сделал намек относительно смены клуба в своем Instagram, подписавшись на страницу Вильяреала. Сообщалось, что сделка будет полноценным трансфером. В случае ухода Кинарейкина, после уже оформленной аренды Александра Кемкина в Кривбасс, основное место в воротах Карпат должен занять опытный Андрей Клищук.

Напомним, что Кинарейкин в прошлом сезоне сыграл лишь в 13 матчах за Карпаты, в которых пропустил 12 голов, а в 5 играх удержал ворота на замке. Вильяреал же занял пятое место по итогам предыдущей кампании в Ла Лиге и пробился в Лигу чемпионов благодаря дополнительному еврокубковому месту.

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