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Вратарь Хоффенхайма Бауман сделал ассист в матче Бундеслиги – он будет противостоять Шахтеру в Лиге чемпионов

19:45 22 Читати українською
Вратарь Хоффенхайма Бауман сделал ассист в матче Бундеслиги – он будет противостоять Шахтеру в Лиге чемпионов
Оливер Бауман / фото из соцсетей

Голкиперу Хоффенхайма Оливеру Бауману удалось отличиться результативным действием в матче 12-го тура чемпионата Германии против Герты.

Бауман принял участие во втором забитом голе своей команды. Голкипер не только успешно подстраховал своих защитников, а сумел вывести Андрея Крамарича один на один с вратарем соперника, а форвард сборной Хорватии уверенно реализовал момент.

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Однако Хоффенхайму этого не хватило для победы. Подопечные Нагельсманна дважды по ходу матча владели преимуществом в 2 мяча, но Герта смогла спастись от поражения.

Напомним, что уже во вторник, 27 ноября, Хоффенхайм в рамках группового раунда Лиги чемпионов будет принимать донецкий Шахтер.

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Германия12 турБерлінський олімпійський стадіон (Берлін)

Герта - Хоффенхайм: Суббота 24 ноября 2018

Герта
Матч окончен
3 : 3
Хоффенхайм
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