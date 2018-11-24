Вратарь Хоффенхайма Бауман сделал ассист в матче Бундеслиги – он будет противостоять Шахтеру в Лиге чемпионов

Голкиперу Хоффенхайма Оливеру Бауману удалось отличиться результативным действием в матче 12-го тура чемпионата Германии против Герты.

Бауман принял участие во втором забитом голе своей команды. Голкипер не только успешно подстраховал своих защитников, а сумел вывести Андрея Крамарича один на один с вратарем соперника, а форвард сборной Хорватии уверенно реализовал момент.

Бавария с аутсайдером и Хоффенхайм перед Шахтером шокируют фанатов: 12-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Однако Хоффенхайму этого не хватило для победы. Подопечные Нагельсманна дважды по ходу матча владели преимуществом в 2 мяча, но Герта смогла спастись от поражения.

Напомним, что уже во вторник, 27 ноября, Хоффенхайм в рамках группового раунда Лиги чемпионов будет принимать донецкий Шахтер.

"Рамос провалил допинг-тест, но УЕФА это скрыл" – оправданно ли Football Leaks атакует Реал, скандал затрагивает и Роналду