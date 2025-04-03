Иржи Летачек, которому Атлетико забил пять мячей в четвертьфинале Кубка Испании, болел за мадридскую команду в полуфинальной игре с Барселоной. Он смотрел матч на трибунах Метрополитано с красно-белым шарфом на шее, информирует COPE.

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Летачек перешёл в Хетафе в июне прошлого года из остравского Баника за 2 млн евро. Он является резервным вратарём Хетафе, подменяя Давида Сорию. Поначалу он произвёл большое впечатление на болельщиков, когда отыграл "на ноль" в пяти матчах Кубка Испании, а также отразил три пенальти в послематчевой серии с Аликанте.

Однако в игре с Атлетико в 1/4 финала Кубка Испании Иржи пропустил пять мячей. Теперь оказалось, что он болеет за команду Диего Симеоне и восхищается Яном Облаком. В соцсетях он подписан только на этот топ-клуб и на этого топ-вратаря.

Болельщики Хетафе призывают принять против вратаря дисциплинарные меры и навсегда запретить ему надевать футболку команды.