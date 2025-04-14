После того, как вратарь молодёжной команды Генка Брент Стивенс в своём дебютном матче отразил пенальти, на трибунах раздались теплые аплодисменты.

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В такой способ фанаты Льежа решили поддержать вратаря соперника, который недавно потерял отца. "Это было ради папы, который скончался в прошлую субботу после продолжительной болезни. Когда я услышал, что дебютирую, я был счастлив, но у меня также были смешанные чувства. Папа хотел бы, чтобы я играл.

То, что показали игроки и болельщики Льежа до и после игры, превзошло все мои ожидания. Они проявили огромное уважение. Это показывает, что в футболе все может быть по-другому. Снимаю шляпу перед ними", – цитирует Стивенса Het Nieuwsblad.

После матча Стивенс подошёл к фанатской трибуне Льежа, чтобы ещё раз поблагодарить болельщиков соперника за теплый приём – они пели песни в адрес голкипера Генка. В конце концов фанаты остались довольны – Льеж победил со счётом 3:1.