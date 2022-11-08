В матче второго дивизиона Португалии случился курьезный эпизод с участием двух голкиперов.

Трофенсе принимал дубль Бенфики на своем поле. Хозяева выиграли первый тайм, но второй превратился для них в катастрофу.

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Эпизод на 65-й минуте иначе как черной магией не объяснить. Вратарь Бенфики Самуэл Соареш вдруг решился бить с 70 метров и не прогадал. Перекладина отразила мощный удар, но мяч таки залетел в сетку рикошетом от тела Мигела Сантуша, отчаянно пытавшегося спасать свои владения!

До конца матча Бенфика Б забила еще раз, вырвав четвертую победу подряд. Юные "орлы" идут на третьей строчке, а Трофенсе в зоне вылета второго дивизиона Португалии.

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