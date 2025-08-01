"С глубокой скорбью мы хотим сообщить сегодня, что наш сын Лен умер несколько недель назад после длительной и тяжелой болезни. Решение сделать это публичным сейчас невероятно тяжелое для нас, однако это важный шаг для нас как семьи, чтобы создать ясность в нашем окружении, а также в глазах общественности. Вместе с нашей дочерью мы сейчас шаг за шагом пытаемся найти путь возвращения к жизни.

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Особая благодарность нашим семьям, друзьям и ФК Бавария за их понимание и огромную поддержку в течение последних нескольких месяцев, которые много для нас значат. Мы просим общественность и представителей СМИ быть чуткими и уважать нашу конфиденциальность. Мы искренне просим вас воздержаться от дальнейших запросов или заявлений. Лиза и Свен", – написал 36-летний Ульрайх в Instagram.

Добавим, что Лен родился в ноябре 2018-го, во время первой "каденции" отца в Баварии. Недавно Ульрайх получил от мюнхенцев продление контракта еще на один сезон.

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