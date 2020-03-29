Вратарь Аталанты Голлини: После поражения от Шахтера многие списал нас со счетов

Голкипер бергамского клуба Пьерлуиджи Голлини вспомнил триумфальный выход Аталанты из группового этапа Лиги чемпионов.

"Групповой этап выдался невероятным. Мы почти потеряли шансы, но в итоге вышли в плей-офф. После второго тура и домашнего поражения от Шахтера (1:2) многие списал нас со счетов. Однако, мы и не думали сдаваться.

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Нас окрылил матч четвертого тура против Манчестер Сити. Нам удалось взять очко в матче с командой, за которую выступают феноменальные футболисты. Они беспощадны к соперникам и много забивают. Конечно, результаты других матчей сложились в нашу пользу. Мы же продолжали верить в свои силы, в нашу команду, в нашу игру. Все это вместе позволило нам добиться невероятного – выйти из группы", – цитирует Голлини официальный сайт УЕФА.

Напомним, Аталанта, впервые в истории стартовав в Лиге чемпионов, смогла пройти групповой этап и вышла в 1/8 финала, где в злополучном противостоянии дважды одолела испанскую Валенсию.

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