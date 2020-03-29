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Вратарь Аталанты Голлини: После поражения от Шахтера многие списал нас со счетов

09:28 23 Читати українською
Вратарь Аталанты Голлини: После поражения от Шахтера многие списал нас со счетов
Пьерлуиджи Голлини / Фото из открытых источников

Голкипер бергамского клуба Пьерлуиджи Голлини вспомнил триумфальный выход Аталанты из группового этапа Лиги чемпионов.

"Групповой этап выдался невероятным. Мы почти потеряли шансы, но в итоге вышли в плей-офф. После второго тура и домашнего поражения от Шахтера (1:2) многие списал нас со счетов. Однако, мы и не думали сдаваться.

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Нас окрылил матч четвертого тура против Манчестер Сити. Нам удалось взять очко в матче с командой, за которую выступают феноменальные футболисты. Они беспощадны к соперникам и много забивают. Конечно, результаты других матчей сложились в нашу пользу. Мы же продолжали верить в свои силы, в нашу команду, в нашу игру. Все это вместе позволило нам добиться невероятного – выйти из группы", – цитирует Голлини официальный сайт УЕФА.

Напомним, Аталанта, впервые в истории стартовав в Лиге чемпионов, смогла пройти групповой этап и вышла в 1/8 финала, где в злополучном противостоянии дважды одолела испанскую Валенсию.

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