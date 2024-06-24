"Я не знаю, столкнулся он с голкипером или другим соперником, потому что это была запутанная ситуация. Именно поэтому VAR проверял, был пенальти или нет. От игроков я слышал, что Барни в тот момент выглядел без сознания. Всех очень беспокоило его состояние, а также то, что врачи прибыли, скажем так, немного поздно. Вероятно, они не осознавали, что это является опасной ситуацией.

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К счастью, теперь мы можем сказать, что жизни Варги ничего не угрожает. Вероятно, в ближайшее время его прооперируют, поскольку у него перелом скулы. Самое главное, что он здоров. Конечно, если мы пройдем дальше, он уже не сможет помочь команде", – приводит слова Росси Goal.

Напомним, на 71-й минуте матча нападающий венгров Барнабаш Варга получил ужасающую травму, головой налетев на плечо кипера шотландцев Ангуса Ганна. Из-за этого к основному времени добавили аж 10 минут, на последней из которых подопечные Росси вырвали победу и сохранили надежды пробиться в плей-офф с третьего места.

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